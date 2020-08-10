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В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг: впечатляющее видео

10 августа, 22:56

Елена Вус Елена Вус

Столб пепла поднялся на высоту около 5 километров

На индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Слои пепла покрыли деревни на расстоянии до 19 км от вулкана.

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Об этом сообщает Sky News.

В район извержения были направлены военные, которые помогали жителям близлежащих территорий расчищать от пепла поля и улицы.

О погибших или раненых в результате извержения вулкана пока не сообщалось.

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Ранее сообщалось, что появилось видео извержения вулкана в Индонезии. На видео зафиксировали, как из кратера фонтанировала магма.

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Ранее "Сегодня" рассказывали об извержении вулкана Тааль на Филиппинах.

В ночь на 12 января из горы вырвался столб пепла высотой около километра, а неподалеку от вулкана ощущались вулканические колебания.

В связи с происшествием был объявлен четвертый, предпоследний уровень опасности, после чего около восьми тысяч жителей столицы страны, Манилы, были эвакуированы.

Также мы писали о том, как в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Один из крупнейших вулканов в мире "выдохнул" два многокилометровых столба пыли и дыма.

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видео Индонезия вулкан извержение Суматра
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