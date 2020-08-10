В Индонезии "проснулся" вулкан Синабунг: впечатляющее видео

На индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Слои пепла покрыли деревни на расстоянии до 19 км от вулкана.
Об этом сообщает Sky News.
В район извержения были направлены военные, которые помогали жителям близлежащих территорий расчищать от пепла поля и улицы.
О погибших или раненых в результате извержения вулкана пока не сообщалось.
Ранее сообщалось, что появилось видео извержения вулкана в Индонезии. На видео зафиксировали, как из кратера фонтанировала магма.
Ранее "Сегодня" рассказывали об извержении вулкана Тааль на Филиппинах.
В ночь на 12 января из горы вырвался столб пепла высотой около километра, а неподалеку от вулкана ощущались вулканические колебания.
В связи с происшествием был объявлен четвертый, предпоследний уровень опасности, после чего около восьми тысяч жителей столицы страны, Манилы, были эвакуированы.
Также мы писали о том, как в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Один из крупнейших вулканов в мире "выдохнул" два многокилометровых столба пыли и дыма.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк