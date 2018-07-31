В Индонезии спасли полтысячи туристов

Сегодня, 17:30

На горе погибли двое туристов – из Индонезии и Малайзии


Более 500 туристов спустились с горы, по которой проходит популярный туристический маршрут в Индонезии. В ловушке оказались после землетрясения, который произошел на выходных.

Вследствие шести-балльных подземных толчков на горе произошел оползень. Снимать туристов прибыли спасательные бригады. Некоторых туристов пришлось вывозить с горы на вертолете. Большинство спустились самостоятельно – для них нашли маршрут. Но есть и жертвы: на горе погибли двое туристов – из Индонезии и Малайзии. Всего стихия унесла жизни 16 человек.

Ранее на острове Ломбок в Индонезии в результате мощного землетрясения погибли 14 человек, 162 -пострадали. Ранее сообщалось о 12 погибших и 40 пострадавших.

Напомним,землетрясение магнитудой 6,4 произошло на острове Ломбок в Индонезии. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам.     

Большинство смертельных случаев и травм связаны с падением бетонных плит. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.
Индонезия, землетрясение, туристы, спасение
Источник:

"Сегодня"

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