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В Индонезии влюбленных привселюдно избили палками за объятия в общественном месте

Сегодня, 06:52

18-летних юношу и девушку били на глазах у людей рядом с мечетью

Фото: Pixabay
В Индонезии влюбленных привселюдно избили палками за объятия в общественном месте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4ff/0a9/5c54ff0a932de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4ff/0a9/5c54ff0a932de.jpg Другие страны 18-летних юношу и девушку били на глазах у людей рядом с мечетью

В индонезийской провинции Ачех влюбленную пару приговорили к избиению палками за объятия в общественном месте. Об этом сообщает Channel News Asia.

18-летних юношу и девушку били на глазах у людей рядом с мечетью провинциального центра Банда-Ачеха. Они получили по 17 ударов. Вместе с ними публичной порке подвергся 35-летний мужчина. Он и еще одна осужденная — 40-летняя женщина — провинились, проявив чувства в продуктовом магазине. Медики отложили исполнение наказания осужденной по состоянию здоровья.

Все четверо приговоренных до приведения приговоров в действие провели несколько месяцев в тюрьме, отмечает издание.

В декабре 2018 года в Ачехе шесть человек приговорили к публичному избиению палками за игру в онлайн-казино. В сентябре таким образом были наказаны две женщины, которых застали, когда они пытались заняться сексом в машине.

Законы шариата в мусульманской провинции запрещают любое выражение близости между людьми, не находящимися в браке. Публичное побивание палками — стандартное наказание в Ачехе: так наказывают за азартные игры, употребление алкоголя, гомосексуальные и внебрачные связи.

Напомним, фотограф разыскивает влюбленную пару, которую случайно снял во время предложения руки и сердца. Мэтью Диппель сфотографировал влюбленных в Национальном парке Йосемити в Калифорнии.

Ранее мы писали, что в Индии из-за подозрений в ведьмовстве убили женщину и четверых ее детей. Убийцы утверждали, что женщина занималась черной магией и наложила заклинание на их семью.

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Тег Индонезия, избиение, влюбленные, объятия, права женщин

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