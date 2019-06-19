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В Индонезии возросло число жертв крушения судна

19 июня, 06:08

Спасатели продолжают поиск возможных жертв произошедшей катастрофы

Фото: Saiful Bahri/REUTERS
Фото: Saiful Bahri/REUTERS.

Число погибших в результате крушения судна в Индонезии выросло до 19 человек, по крайней мере двое по-прежнему числятся пропавшими без вести. Такую информацию озвучил начальник управления полиции провинции Восточная Ява Франс Барунг Мангера, сообщает новостной портал Detic.

По его словам, "спасатели продолжают поиск возможных жертв произошедшей катастрофы". На данный момент, отметил полицейский, "были спасены 39 пассажиров судна, всего же на его борту, по уточненным данным, находились не менее 60 человек".

Небольшое судно затонуло неподалеку от острова Мадура, расположенного к северо-востоку от главного острова страны Ява. Правоохранительные органы установили, что перевозка пассажиров осуществлялась нелегально, поэтому затруднительно установить точное число пострадавших. Главными причинами, приведшими к трагедиям, стал перегруз в условиях сильных волн.

Напомним, что ранее в этом месяце в столице Венгрии столкнулись два пассажирских судна, в результате чего одно из них затонуло. Жертвами аварии стали не менее 20 человек, многих все еще не нашли.


Мы также писали о кораблекрушении в Ираке, где также из-за перегруза перевернулся паром. В результате случившегося погибли более 100 человек.

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Тег авария, Индонезия, крушение, погибшие, судно, кораблекрушение

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ТАСС

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