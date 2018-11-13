В Индонезии "взбесилось" чертово колесо: жуткие кадры сняли на видео
Набрав скорость, колесо обозрения неожиданно стало вращаться в обратную сторону, переворачивая кабинки с людьми
В индонезийской столице Джакарте вышел из строя аттракцион, в результате чего только чудом удалось избежать травмирования и гибели людей.
Как передает The Telegraph, инцидент произошел 11 ноября в парке развлечений "Секатен", где колесо обозрения, набрав скорость, неожиданно стало вращаться в обратную сторону. В результате неполадки кабинки с людьми начали переворачиваться.
В одной из них находилась семья с ребенком, которым повезло успеть ухватиться за поручни и дождаться помощи.
Сотрудники парка моментально пришли гостям на выручку. На видео, снятом на месте ЧП, видно, как спасатели снимают застрявшее семейство с крыши перевернутой кабинки.
В полиции утверждают, что, несмотря на панику, во время происшествия никто не пострадал.
Напомним, ранее произошел пожар в крупнейшем парке развлечений Германии Europa Park, в результате чего 25 тыс. человек были эвакуированы, и семь сотрудников пожарной службы пострадали.
Кроме того, в этом месяце в городе Уокинг в Великобритании произошел инцидент с надувной горкой, в результате которого пострадали восемь детей.
Также сообщалось об аварии в турецком парке развлечений, где из-за неисправности аттракциона "Свободное падение" десять человек оказались в больнице.