Землетрясение в Индонезии: объявлена угроза цунами, идет эвакуация

Спустя чуть больше недели после сильного землетрясения в Индонезии, запад страны снова мощно встряхнуло, в результате чего может произойти к цунами.
На этот раз землетрясение случилось у побережья индонезийского острова Суматра. Данные о мощности толчков разнятся: по информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) их магнитуда составляла 7,1, а Геологическая служба США сообщала о 7,0.
Эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от 1,3-миллионного города Тангеранг, на глубине 10 км. Но толчки услышали аж в столице Джакарте.
Индонезийские сейсмологи уже объявили угрозу цунами, а власти страны издали предписание о начале эвакуации жителей побережных районов острова Ява в горные районы.
На данный момент о пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Напомним, в сентябре прошлого года землетрясение вызвало на Индонезии разрушительное цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. Стихия привела к гибели более двух тысяч человек, а также многочисленным инфраструктурным разрушениям.
Кроме того, в декабре на страну снова обрушилось цунами, вызванное землетрясением – пострадали острова Ява и Суматра. Жертв на этот раз было меньше - стихия отняла жизни около 400 человек.
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