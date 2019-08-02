Очаг толчков залегал недалеко от побережья острова Суматра

/ Фото: AFP

Землетрясение в Индонезии: объявлена угроза цунами, идет эвакуация https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 2019-08-02T15:57:00+03:00 Другие страны Очаг толчков залегал недалеко от побережья острова Суматра

Спустя чуть больше недели после сильного землетрясения в Индонезии, запад страны снова мощно встряхнуло, в результате чего может произойти к цунами.

На этот раз землетрясение случилось у побережья индонезийского острова Суматра. Данные о мощности толчков разнятся: по информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) их магнитуда составляла 7,1, а Геологическая служба США сообщала о 7,0.

Эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от 1,3-миллионного города Тангеранг, на глубине 10 км. Но толчки услышали аж в столице Джакарте.

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Индонезийские сейсмологи уже объявили угрозу цунами, а власти страны издали предписание о начале эвакуации жителей побережных районов острова Ява в горные районы.

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На данный момент о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Напомним, в сентябре прошлого года землетрясение вызвало на Индонезии разрушительное цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. Стихия привела к гибели более двух тысяч человек, а также многочисленным инфраструктурным разрушениям.

Кроме того, в декабре на страну снова обрушилось цунами, вызванное землетрясением – пострадали острова Ява и Суматра. Жертв на этот раз было меньше - стихия отняла жизни около 400 человек.

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