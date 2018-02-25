В Ираке 15 турецких женщин приговорили к смертной казни за присоединение к ИГИЛ

Судья подчеркнул, что суд вынес приговор после того, как было доказано, что они принадлежат к террористической группе

Иракский суд приговорил 15 турецких женщин к смертной казни, признав их вину в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

Как сообщает "Радио Свобода", сегодня, 25 февраля, суд вынес приговор еще одной турецкой женщине за присоединение к группе.

Судья подчеркнул, что суд вынес приговор "после того, как было доказано, что они принадлежат к террористической группе, после того, как они признались в браке с участниками, или предоставлении членам группы материально-технической помощи, или помощи в проведении террористических атак".

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Всего Ирак задержал, по меньшей мере, 560 женщин и 600 детей, признанных боевиками или родственниками представителей группировки "Исламское государство".

Напомним, в прошлом месяце гражданка Германии была приговорена к смертной казни за принадлежность к этой группе.

В декабре Ирак объявил о победе над ИГИЛ, которое в 2014 году захватило контроль над почти третью страны. Группа была изгнана из всех населенных пунктов, которые когда-то контролировались по обе стороны иракско-сирийской границы.

Ранее власти Ирака казнили 38 человек, состоявших в террористических организациях Исламское государство и Аль-Каида.