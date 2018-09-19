В Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой

Около 27 тысяч человек отравились питьевой водой на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает Al-Sumaria со ссылкой на первого заместителя главы палаты представителей Ирака Хасана аль-Кааби.

Инцидент случился в иракской провинции Басра.

"То, что 27 тысяч человек пострадали в результате загрязнения воды в провинции Басра, это серьезное явление", – подчеркнул Хасан аль-Кааби.

Он также заявил о необходимости инвестировать в провинцию и искать ресурсы помимо нефти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ирак и Иран отказались от использования доллара

Ранее в Ираке жители одного из крупнейших городов страны – Басры – вышли на улицы, выражая свое возмущение перебоями с водой и электричеством. Позже участники протестов пошли на штурм консульства Ирана, а также подожгли здание мэрии.

Ранее в южной части Ирака две недели продолжались массовые беспорядки. Число погибших достигло 14 человек. Среди пострадавших 275 гражданских лиц и около 470 иракских силовиков. Более 800 человек были задержаны, однако в большинстве своем уже отпущены на свободу. Массовое возмущение вызвано коммунальными проблемами, в частности, перебои с поставками воды и электроэнергии. Полиция для прекращения волнений использует слезоточивый газ и водометы, а в ряде случаев огнестрельное оружие.