В Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой

Сегодня, 03:22

Инцидент случился в иракской провинции Басра

фото GETTY
фото GETTY

Около 27 тысяч человек отравились питьевой водой на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает Al-Sumaria со ссылкой на первого заместителя главы палаты представителей Ирака Хасана аль-Кааби.

Инцидент случился в иракской провинции Басра.

"То, что 27 тысяч человек пострадали в результате загрязнения воды в провинции Басра, это серьезное явление", – подчеркнул Хасан аль-Кааби.

Он также заявил о необходимости инвестировать в провинцию и искать ресурсы помимо нефти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее в Ираке жители одного из крупнейших городов страны – Басры – вышли на улицы, выражая свое возмущение перебоями с водой и электричеством. Позже участники протестов пошли на штурм консульства Ирана, а также подожгли здание мэрии.

Ранее в южной части Ирака две недели продолжались массовые беспорядки. Число погибших достигло 14 человек. Среди пострадавших 275 гражданских лиц и около 470 иракских силовиков. Более 800 человек были задержаны, однако в большинстве своем уже отпущены на свободу. Массовое возмущение вызвано коммунальными проблемами, в частности, перебои с поставками воды и электроэнергии. Полиция для прекращения волнений использует слезоточивый газ и водометы, а в ряде случаев огнестрельное оружие.
человек, Ирак, отравление, питьевая вода, Басра

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Коммунальный "майдан" в Ираке: протестующие сожгли мэрию Басры, появились яркие фото

8 Сентября, 10:32

Жители Басры вышли на улицы из-за перебоев с водой и электричеством в городе

Другие страны

Фото: сайт ВВС Израиля

Израиль готов бомбить иранские базы в Ираке

3 Сентября, 17:28

Министр обороны Израиля сделал грозное предупреждение Тегерану
Загрузка...

Другие страны

Фото: Pixabay

Ирак и Иран отказались от использования доллара

2 Сентября, 17:25

При двусторонней торговле будет использоваться другая валюта

Другие страны

Флаг Ирака. Фото: pixabay.com

Ирак отказался от долларов, но не намерен полностью выполнять санкции США против Ирана - премьер

13 Августа, 20:56

Первая часть американских санкций в отношении Ирана охватила автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов

Политика

Фото: AFP

Число жертв беспорядков в Ираке достигло 14 человек

24 Июля, 11:17

Массовые волнения идут в южных городах Ирака, погибли не менее 14 человек, сотни ранены

Другие страны

фото GETTY

Взрыв на севере Ирака: 11 раненых

19 Июля, 02:01

Сотрудник полиции сказал, что бомбы были нацелены на коммерческий район города
Загрузка...