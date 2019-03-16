В Ираке на водоочистительной станции произошла утечка хлора: около 90 человек пострадали

У пострадавших возникли проблемы с дыханием

Фото: Pixabay

В Ираке на водоочистительной станции произошла утечка хлора: около 90 человек пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0bb/79b/5c80bb79bea47.jpg 2019-03-16T09:32:00+02:00 Другие страны У пострадавших возникли проблемы с дыханием

В городе Эль-Кут на востоке Ирака на водоочистительной станции произошла утечка хлора. Из-за инцидента пострадали около 90 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление представителя Министерства здравоохранения Ирака.

"В большинстве случаев проблемы с дыханием являются незначительными", – отметил представитель Минздрава.

В ведомстве отметили, что у пострадавших возникли проблемы с дыханием. На данный момент над ликвидацией последствий аварии работают специалисты.

Напомним, не так давно в американском штате Алабама на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works произошел выброс хлора. В результате инцидента 55 человек были госпитализированы.

Кроме того, ранее, в ночь на 24 августа 2018 года, в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Детали катастрофы публиковались в материале сайта "Сегодня": Химическая катастрофа в Крыму: главные подробности, версии и угрозы.

Также в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Каразина Иван Вьюнник рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана".

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.