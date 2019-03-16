В Ираке на водоочистительной станции произошла утечка хлора: около 90 человек пострадали
У пострадавших возникли проблемы с дыханием
В городе Эль-Кут на востоке Ирака на водоочистительной станции произошла утечка хлора. Из-за инцидента пострадали около 90 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление представителя Министерства здравоохранения Ирака.
"В большинстве случаев проблемы с дыханием являются незначительными", – отметил представитель Минздрава.
В ведомстве отметили, что у пострадавших возникли проблемы с дыханием. На данный момент над ликвидацией последствий аварии работают специалисты.
Напомним, не так давно в американском штате Алабама на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works произошел выброс хлора. В результате инцидента 55 человек были госпитализированы.
Кроме того, ранее, в ночь на 24 августа 2018 года, в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Детали катастрофы публиковались в материале сайта "Сегодня": Химическая катастрофа в Крыму: главные подробности, версии и угрозы.
Также в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Каразина Иван Вьюнник рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана".
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