В Ираке найдены более 200 братских могил жертв ИГИЛ

Сегодня, 14:52

Массовые захоронения сконцентрированы в четырех провинциях на севере и западе страны вблизи сирийской границы

Фото: AFP
Фото: AFP

В районах Ирака, освобожденных от контроля террористической группировки "Исламское государство" обнаружены более 200 массовых захоронений с человеческими останками, пишет Reuters, ссылаясь на новый доклад ООН.

Преимущественно 202 обнаруженные братские могилы находятся в четырех провинциях на севере и западе страны вблизи сирийской границы – Ниневия, Киркук, Салах-эд-Дин и Анбар.

Приблизительные подсчеты показывают, что в них могут быть захоронены от 6 до 12 тыс. жертв суннитских боевиков. Точное их количество сложно установить, поскольку на данный момент полностью раскопаны были только 28 захоронения и только 1258 тел были эксгумированы.

Отмечается, что количество тел распределено в могилах неравномерно – от восьми в самой малой, которая была обнаружена в Мосуле, до 4 тыс человек, которых захоронили к югу от города.

Среди погибших – женщины, дети, старики и инвалиды, представители вооруженных сил Ирака, полиции, а также этнических меньшинств, включая христиан и езидов.

Напомним, что, по словам свидетелей массовых казней в Ираке, террористы сбрасывали тела убитых в естественную воронку на участке в восьми километрах к югу от западного Мосула.

Также мы писали о гибели 112 мирных жителей в результате авиаударов международной коалиции во главе с США по одному из районов иракского Мосула.
Ирак, терроризм, Массовое убийство, ИГИЛ, братская могила
Источник:

"Сегодня"

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