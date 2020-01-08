В Ираке по базе, где дислоцированы американские военные, выпустили ракеты

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала

Девять ракет выпущены по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabiaсо ссылкой на источники в иракских силовых структурах. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее стало известно о планах США построить на базе Айн аль-Асад аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Как передал телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на источники в местных силах безопасности, американцы намерены построить в районе Эль-Багдади в окрестностях города Хит в западной провинции Анбар "гигантский объект, который будет соответствовать мировым стандартам". Там уже установлен заградительный периметр на отведенной под стройку территории, а также приняты меры предосторожности в рамках подготовки к началу работ, которые, как утверждается, должны начаться в самое ближайшее время. В частности, американские силы уже расширили инфраструктуру аэродрома с целью строительства взлетно-посадочной полосы для B-52".

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Добавим, что американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, что ранее Пентагон был готов бомбить объекты культуры в Иране.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

В Иране разработали более 10 вариантов возмездия Америке за ликвидацию высокопоставленного генерала Касема Сулеймани в Ираке.

На фоне последнего обострения в отношениях с Ираном, которое привело к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, США передислоцировали свои бомбардировщики поближе к этой стране.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Иран воздержаться от дальнейших провокаций, поскольку эскалация конфликта на Ближнем Востоке никому не выгодна.

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