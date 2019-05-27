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В Ираке троих французов приговорили к смерти за участие в ИГИЛ

27 мая, 08:06

У граждан Франции есть 30 дней, чтобы оспорить смертный приговор

Террористы ИГИЛ
Террористы ИГИЛ. Фото: Сегодня

Иракский суд приговорил к смертной казни троих французов, которых признали виновными в присоединении к военизированной террористической группировке "Исламское государство". Соответствующий приговор вынес суд в Багдаде, сообщает BBC.

Как стало известно, у осужденных – Кевина Гоно, Леонарда Лопеса и Салима Мачу – есть 30 дней на то, чтобы в апелляционном порядке обжаловать решение иракской Фемиды, передает AFP.

Также сообщается, что осужденные ранее были захвачены в Сирии бойцами повстанческих группировок, которых поддерживают американцы. Позже их передали в руки иракского правосудия. Стоит отметить, что Франция пока не отреагировала на решение суда Ирака.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, в результате которых погибли более 300 человек и еще свыше 500 получили ранения.

Также стоит напомнить о том, что, по данным западных спецслужб, боевики экстремистской группировки "Исламское государство" заявили о создании своей "провинции" в Индии после боев с силами безопасности в спорном регионе Кашмир, во время которых погиб вероятный боевик-исламист.

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Тег Ирак, приговор, исламское государство, ИГИЛ, французы

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