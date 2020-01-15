В Ираке военная база США снова подверглась ракетному обстрелу

Фото: REUTERS/John Davison

В Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие. Об этом сообщает Al-Hadath.

Сообщается, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Катюша". Всего вблизи лагеря зафиксировали падение пять ракет. На данный момент не сообщается о пострадавших американских или иракских военных в результате обстрела.

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Ранее сообщалось, что неизвестные нанесли ракетные удары по иракской военной базе "Балад". По базе было запущено восемь ракет, в результате чего ранения получили четыре офицера ВВС Ирака. Вероятно, речь шла о ракетах кустарного производства. База расположена в нескольких десятках километров от Багдада. На ней действительно обычно базируются иностранные военные. Поэтому "Балад" время от времени становится мишенью для бойцов группировок, выступающих за вывод сил США и их союзников из Ирака.

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Напомним, в ночь на 8 января Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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