В Ираке за ночь убиты семеро протестующих

Протесты в Ираке / Фото: Анадолу

В иракском городе Хилла ночью были застрелены семеро участников массовых протестов. По данным местной полиции, убийства были совершены боевиками, которых поддерживает Иран.

"По данным местной полиции, семь иракских протестующих были застрелены боевиками, которых поддерживает Иран, в городе Хилла на юге Ирака", – говорится в сообщении Anadolu.

Также стало известно, что огонь открыли представители организации "Бадр-аль-Шааби", которая является частью правящей партии Хашда аль-Шааби. В результате стрельбы были также ранены 42 протестующих.

Напомним, во время протестов в Ираке начиная с 25 октября в результате столкновений силовиков с антиправительственными демонстрантами погибли по меньшей мере 63 человека.

Кроме того, силы безопасности Ирака в субботу применили слезоточивый газ против участников акции протеста в центре Багдада. К таким мерам власти прибегли после того, как демонстранты попытались разрушить заграждения вокруг правительственного квартала.

Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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