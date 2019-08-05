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В Ираке заявили, что не причастны к задержанному Ираном танкеру

Сегодня, 07:57

Задержанный танкер, по информации КСИР, перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива

Фото: IRNA

Фото: IRNA

В Ираке заявили, что не причастны к задержанному Ираном танкеру https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Другие страны Задержанный танкер, по информации КСИР, перевозил 700 тысяч литров контрабандного топлива

Танкер, который 31 июля был задержан отрядом Корпуса стражей Исламской революции, не имеет отношения к Ираку. Об этом говорится в заявлении иракского министерства транспорта, которое привел телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что "судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку".

Ранее телеканал процитировал представителя КСИР, который заверил, что нефтеналивное судно, задержанное по подозрению в контрабанде топлива, "является иракским танкером".

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Недавно мы сообщали, что танкер был задержан в среду вечером, 31 июля, возле иранского острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива. Экипаж судна составляет семь человек различной национальности, все они задержаны.

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Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдал правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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Ирак Иран танкер задержание

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