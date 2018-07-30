В Иране арестовали 29 человек по обвинению в дестабилизации экономики

Многим из арестованных предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, которые караются смертной казнью

Власти Ирана арестовали 29 человек, которым вменяют в вину действия по дестабилизации национальной экономики, передает в понедельник агентство "Фарс".

"Этих людей арестовали и будут судить за подрыв финансовой и валютной систем", – цитирует агентство слова представителя судебных властей Голяма Хоссейна Мохсени Эжеи.

"Многим из арестованных предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, которые караются смертной казнью", – отметил он, добавив, что в будущем по схожим обвинениям последуют новые аресты.

Западные СМИ тем временем отмечают, что в начале августа США должны приступить к введению новых санкций против Тегерана. На фоне таких ожиданий курс национальной валюты – иранского риала – демонстрирует рекордные темпы падения.

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Однако председатель парламента Ирана Али Лариджани выразил надежду на то, что переживаемый Ираном период внешнего давления в итоге приведет к обновлению национальной экономики.

В свою очередь вице-президент Эсхак Джахангири заявил, что нынешние экономические условия не будут существовать все время.

По его словам, "если мы сможем как следует справиться с ситуацией и пройти через эту стадию, то экономика страны снова стабилизируется, а экономические показатели вновь станут положительными".

Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, после чего Госдеп потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть. Против тех, кто продолжит импортировать иранскую нефть, США планируют ввести санкции уже в ноябре 2018 года.

В свою очередь Иран выдвинул "нефтяной" ультиматум США. Тегеран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть. Как известно, США требуют прекратить импорт нефти из Ирана.