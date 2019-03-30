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В Иране число жертв наводнения выросло до 45 человек

Сегодня, 19:06

Власти эвакуировали жителей 11 сел в ожидании новых паводков

В Иране число жертв наводнения выросло до 45 человек Другие страны Власти эвакуировали жителей 11 сел в ожидании новых паводков

В Иране число жертв наводнения возросло как минимум до 45 человек, и, в ожидании новых паводков, власти страны эвакуировали жителей 11 сел.

Как сообщает Reuters, люди из населенных пунктов, расположенных вблизи рек Дез и Кархех в богатой нефтью юго-западной провинции Хузестан, были переселены, так как чиновники выпустили воду из двух крупных плотин вдоль рек с учетом прогнозов о новых дождях.

Ожидается, что уже в ближайшие дни из-за паводков пострадают западные и юго-западные части Ирана.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян, который отвечает за водные ресурсы, сообщил, что власти работают круглосуточно, чтобы "контролировать паводковые воды и минимизировать возможный ущерб".

"По оценкам, в ближайшие пять дней из-за осадков в водохранилища плотины в Хузестане поступит около 3 миллиардов кубометров воды ... 1,8 млрд из которых (выше мощности и) должны быть выпущены", – заявил он, выступая на государственном телевидении.

Также чиновники заверили, что эвакуировать города не придется, но, скорее всего, будет нанесен ущерб селам и фермам вблизи рек. В то же время, правительство пообещало компенсировать фермерам потерю урожая или скота.

Напомним, ранее в этом месяце от ливней и наводнений страдали соседние с Ираном страны. Сперва жертвами весенних паводков в девяти районах пакистанской провинции Белуджистан стали не менее 13 человек.

Кроме того, чуть позже стало известно о гибели практически шести десятков человек и ранении полутора сотен жителей 24 из 34 провинций Афганистана. Всего более 14 тысяч человек были эвакуированы из пострадавших районов.

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Тег Иран, жертвы, наводнение

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