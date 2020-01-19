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В Иране исключили переговоры по новой ядерной сделке

19 января, 10:04

В иранском МИД сделали важное заявление

/ Фото: AFP

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна не будет вести переговоры по новой ядерной сделке. Об этом сообщает Tehran Times.

"В дальнейшем мы не будем вести переговоры о новом соглашении", – заявил Зариф во время своего визита в Мумбаи.

Не так давно канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эманнуэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь призвали Иран вернуться к выполнению ядерного соглашения.

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Напомним, что ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2015 году Тегеран заключил с Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и США ядерную сделку, главной целью было недопущение преобразования мирной ядерной программы в военную.

Но в 2018 году пришедший на смену экс-президенту-демократу Бараку Обаме республиканец Дональд Трамп вывел США из соглашения и ввел против Тегерана новые санкции. Иран, в свою очередь, также прекратил выполнять взятые на себя обязательства.

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