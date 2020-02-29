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В Иране из-за боязни коронавируса подожгли больницу с людьми

29 февраля, 20:55

Елена Вус

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек

В Иране, где чиновник заразилась коронавирусом, в соцсетях распространилась информация о том, что в больницу города Бендер-Аббас из города Кум, считающегося эпицентром эпидемии COVID-19, могут привезти заразившихся коронавирусом.

Местные жители подожгли лечебное заведение.

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Как сообщает "Немецкая волна", пожар вскоре потушили, о жертвах и пострадавших не сообщается. Представители медицинского учреждения отрицают, что в нем есть больные с SARS-CoV-2.

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Фото: helis.com

Отметим, что число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, по официальным данным, погибли 43 человека. Среди заразившихся – замминистра здравоохранения и 5 депутатов парламента, один из них, по данным иранских СМИ, умер. Ряд СМИ также утверждают, что погибших от пневмонии COVID-19 может быть значительно больше.

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