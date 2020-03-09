В Иране из-за коронавируса освободили 70 тысяч заключенных

В Иране, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса COVID-19 по стране, из тюрем освободили 70 тысяч заключенных. Об этом сообщил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси.

"Освобождение заключенных в тех случаях, когда это не несет угрозы безопасности, будет продолжено", – отметил он.

Но при этом чиновник не уточнил, вернут ли заключенных в места лишения свободы после эпидемии. Всего жертвами коронавируса в стране стали 237 человек, а заразились – более 7 тысяч.

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Ранее мы писали, что в итальянских тюрьмах из-за временного запрета на свидания с родными и друзьями вспыхнули массовые беспорядки. Эти меры приняли, чтобы помешать стремительному распространению коронавируса в стране, но заключенных это не остановило. Во время бунтов погибли шесть человек.

Отметим, что в ближайшие недели в странах Европейского Союза ожидается всплеск заражения новым коронавирусом. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес рассказала, что это станет настоящим испытанием для врачей.

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