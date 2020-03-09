Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

В Иране из-за коронавируса освободили 70 тысяч заключенных

9 марта, 15:54

Тина Наринецкая

В стране инфекция унесла жизни 237 человек

В Иране, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса COVID-19 по стране, из тюрем освободили 70 тысяч заключенных. Об этом сообщил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси.

"Освобождение заключенных в тех случаях, когда это не несет угрозы безопасности, будет продолжено", – отметил он.

Но при этом чиновник не уточнил, вернут ли заключенных в места лишения свободы после эпидемии. Всего жертвами коронавируса в стране стали 237 человек, а заразились – более 7 тысяч.

Реклама

Ранее мы писали, что в итальянских тюрьмах из-за временного запрета на свидания с родными и друзьями вспыхнули массовые беспорядки. Эти меры приняли, чтобы помешать стремительному распространению коронавируса в стране, но заключенных это не остановило. Во время бунтов погибли шесть человек.

В тренде
Адвокат в деле MH17: Обвиняемые думают, что пока Путин у власти, они в безопасности
Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Отметим, что в ближайшие недели в странах Европейского Союза ожидается всплеск заражения новым коронавирусом. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес рассказала, что это станет настоящим испытанием для врачей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран Китай заключенные освобождение отпустили коронавирус распространение

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе
Турция сбила еще один сирийский самолет в ИдлибеДругие страны
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробностиСША
Турция начала военную операцию против Башара Асада в Сирии
Турция начала военную операцию против Башара Асада в СирииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...