В Иране коронавирус убил уже 66 человек

ООН отправила экспертов и медпомощь для борьбы с распространением Covid-19

Правительство Ирана, где ранее из-за боязни коронавируса подожгли больницу с людьми, заявило о 66 погибших от вспышки коронавируса в стране.

Об этом сообщает AFP.

"Официальное число погибших возросло до 66", – говорится в сообщении.

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Стало известно, что в понедельник в Иране приземлился самолет с медицинскими экспертами ООН и гуманитарной помощью на фоне распространения коронавируса в стране.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что из Дубая прибыл рейс с медикаментами и экспертами миссии "для предоставления рекомендаций по усилению и расширению мер реагирования на продолжающуюся вспышку".

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В свою очередь, в рамках помощи стране в борьбе со вспышкой коронавируса, Германия, Франция и Великобритания отправят в Иран экстренную медицинскую помощь, включая оборудование для тестирования, защитные костюмы и перчатки, а также пять миллионов евро.

Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон предлагал иранским властям помощь в борьбе с коронавирусом.

Однако в Иране жестко ответили на предложение и призвали Соединенные Штаты отменить санкции, которые мешают Тегерану бороться с распространением коронавируса в стране.

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