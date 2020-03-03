В Иране коронавирус убил уже 66 человек

Правительство Ирана, где ранее из-за боязни коронавируса подожгли больницу с людьми, заявило о 66 погибших от вспышки коронавируса в стране.
Об этом сообщает AFP.
"Официальное число погибших возросло до 66", – говорится в сообщении.
Стало известно, что в понедельник в Иране приземлился самолет с медицинскими экспертами ООН и гуманитарной помощью на фоне распространения коронавируса в стране.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что из Дубая прибыл рейс с медикаментами и экспертами миссии "для предоставления рекомендаций по усилению и расширению мер реагирования на продолжающуюся вспышку".
В свою очередь, в рамках помощи стране в борьбе со вспышкой коронавируса, Германия, Франция и Великобритания отправят в Иран экстренную медицинскую помощь, включая оборудование для тестирования, защитные костюмы и перчатки, а также пять миллионов евро.
Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон предлагал иранским властям помощь в борьбе с коронавирусом.
Однако в Иране жестко ответили на предложение и призвали Соединенные Штаты отменить санкции, которые мешают Тегерану бороться с распространением коронавируса в стране.
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