В Иране на фестивале огня погибли два человека, более 1500 пострадали
Около 150 пострадавших находятся в больнице
В Иране во время празднования фестиваля огня погибли два человека, еще более 1,5 тысячи – пострадали. Об этом, со ссылкой на полицию, сообщают местные СМИ.
Среди погибших есть 16-летний подросток. Кроме того, правоохранители отметили, что около тысячи пострадавших уже прошли амбулаторное лечение и отпущены домой, а около 150 человек остаются под наблюдением врачей в больницах. Четверо из них находятся в палатах интенсивной терапии.
Всего по стране было зарегистрировано более 150 инцидентов, связанных с неосторожным использованием огня и пиротехнических изделий.
Отметим, что праздник Чахаршанбе-Сури или же "Красная среда" традиционно проходит Иране в последнюю неделю перед наступлением иранского Нового года — Ноуруза. Миллионы иранцев выходят на улицы городов и деревень и разжигают костры, через которые прыгают на протяжение ночи.
Напомним, на так давно в бразильском Рио-де-Жанейро завершился один из самых красочных и известных карнавалов в мире. В последний день самого крупного в мире фестиваля на самбодроме выступили лучшие школы танцев.
Мы также писали о карнавале в Оруро – старейшем на территории Латинской Америки, который проходит на территории Боливии.
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