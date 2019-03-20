В Иране на фестивале огня погибли два человека, более 1500 пострадали

Около 150 пострадавших находятся в больнице

Фото: Pixabay

В Иране на фестивале огня погибли два человека, более 1500 пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg 2019-03-20T09:53:00+02:00 Другие страны Около 150 пострадавших находятся в больнице

В Иране во время празднования фестиваля огня погибли два человека, еще более 1,5 тысячи – пострадали. Об этом, со ссылкой на полицию, сообщают местные СМИ.

Среди погибших есть 16-летний подросток. Кроме того, правоохранители отметили, что около тысячи пострадавших уже прошли амбулаторное лечение и отпущены домой, а около 150 человек остаются под наблюдением врачей в больницах. Четверо из них находятся в палатах интенсивной терапии.

Всего по стране было зарегистрировано более 150 инцидентов, связанных с неосторожным использованием огня и пиротехнических изделий.

Отметим, что праздник Чахаршанбе-Сури или же "Красная среда" традиционно проходит Иране в последнюю неделю перед наступлением иранского Нового года — Ноуруза. Миллионы иранцев выходят на улицы городов и деревень и разжигают костры, через которые прыгают на протяжение ночи.

Напомним, на так давно в бразильском Рио-де-Жанейро завершился один из самых красочных и известных карнавалов в мире. В последний день самого крупного в мире фестиваля на самбодроме выступили лучшие школы танцев.

Мы также писали о карнавале в Оруро – старейшем на территории Латинской Америки, который проходит на территории Боливии.

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