В Иране на похоронах генерала Сулеймани погибли десятки людей: известна причина

В Иране во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек и 48 пострадали. Об этом сообщила IRIB.

Так, 7 января в городе Керман люди погибли в результате давки. Однако местные власти сообщают о "нескольких" погибших.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", – сообщил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

Hundreds of thousands of people take part in #Soleimani's funeral procession in his hometown in Kerman, Iran on Tuesday, where his remains will be buried later today. pic.twitter.com/qJmts5ui8K