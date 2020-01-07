В Иране на похоронах генерала Сулеймани погибли десятки людей: известна причина

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В Иране во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани погибли 35 человек и 48 пострадали. Об этом сообщила IRIB.

Так, 7 января в городе Керман люди погибли в результате давки. Однако местные власти сообщают о "нескольких" погибших.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", – сообщил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

Hundreds of thousands of people take part in #Soleimani's funeral procession in his hometown in Kerman, Iran on Tuesday, where his remains will be buried later today. pic.twitter.com/qJmts5ui8K — Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2020

Он добавил, что обстоятельства произошедшего пока выясняются. По данным СМИ, на проститься с генералом пришли миллионы иранцев.

Напомним, что духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Вскоре Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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