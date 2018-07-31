В Иране назвали условия возобновления переговоров с США

Сегодня, 03:01

Иран готов возобновить переговоры с США при условии возвращения Штатов в ядерную сделку

фото GETTY
фото GETTY

Заместитель главы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби сообщил, что иранские власти готовы возобновить переговоры с США при условии возвращения Штатов в ядерную сделку.

"Уважение прав Ирана, преодоление враждебности, возвращение к исполнению ядерной сделки - это шаги, которые могут быть приняты для того, чтобы проложить извилистую дорогу для переговоров между США и Ираном. Возвращение в СВПД (ядерная сделка) - обязательное условие для диалога, ядерная сделка должна быть заключена...Те, кто верит в диалог как метод разрешения споров в цивилизованных обществах, также должны выполнять и эти вещи", – написал Абуталеби в своем Twitter.

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Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.

Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, после чего Госдеп потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть. Против тех, кто продолжит импортировать иранскую нефть, США планируют ввести санкции уже в ноябре 2018 года.

В свою очередь Иран выдвинул "нефтяной" ультиматум США. Тегеран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть. Как известно, США требуют прекратить импорт нефти из Ирана.
Иран, США, переговоры, ядерная сделка

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