В Иране назвали возможный ответ на санкции США

В Иране после ужесточения санкций США задумались о выходе из договора по ядерному оружию

Фото: AFP

Ответом Ирана на ужесточение санкций США может быть выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф, сейчас Тегеран выбирает из "многочисленных вариантов" ответа на действия американцев, сообщает Deutsche Welle.

"Исламская Республика может выбрать из большого числа вариантов, и власти страны изучают их… Выход из Договора – один из них", – заявил он.

Напомним, США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018 года, однако ряду государств они дали разрешение продолжать закупку иранской нефти до 2 мая 2019 года при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт.

В число этих стран вошли Турция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция и Тайвань. Последние три уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Позже, 22 апреля США решили не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран.

Также сообщалось, что, по подсчетам американцев, в результате санкционных мер государственные доходы Исламской республики сократились на десятки миллиардов долларов.

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