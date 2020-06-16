В Иране объяснили, почему до сих пор не передали "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Правительство Ирана заявило, что пандемия коронавируса COVID-19 замедлила планы передать за границу для исследования "черные ящики" сбитого иранскими военными украинского самолета "Международные авиалинии Украины".

Об этом заявил представитель правительства Ирана Али Рабиеи, сообщает AFP.

"С первых дней этого мучительного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в исследовании "черных ящиков" украинского самолета. С нашей стороны нечего скрывать. Если возможно "прочитать" их в Украине... это будет сделано в Украине. Иначе "черные ящики" прочитают во Франции", - отметил он

Реклама

При этом он добавил, что передача бортовых самописцев задерживается в связи с тем, что отменено большинство международных авиарейсов из-за пандемии.

"Мы восстановим процесс после постепенного возобновления международных рейсов и выяснения результатов переговоров между Ираном и другими участниками процесса", - добавил Рабиеи.

Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что в кратчайшие сроки готовы провести переговоры с украинскими официальными лицами, чтобы немедленно решить вопросы о "черных ящиках" самолета, выплатах компенсаций семьям погибших и другие, связанные с трагическим инцидентом.

Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет.

Реклама

Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама