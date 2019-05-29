Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Иране объяснили, почему отказались от разработки ядерного оружия

29 мая, 23:25

У Ирана есть технологические возможности для получения ядерного оружия, но он не станет его разрабатывать по религиозным соображениям

Фото: AFP

Иран не хочет разрабатывать ядерное оружие из-за больших расходов и противоречия религиозным убеждениям. Об этом заявил руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

"Некоторые говорили, что мы будем создавать ядерное оружие, но никогда не будем его использовать! Это неверно! Потому что это множество бесполезных расходов, и враг знает, что мы его не используем", – написал он в Twitter.

У Ирана есть технологические возможности для получения ядерного оружия, но он не станет его разрабатывать по религиозным соображениям.

"Наши научные и технологические возможности в области ядерных исследований находятся на высоком уровне, но мы не будем разрабатывать ядерное оружие. Не из-за США, а потому, что мы считаем, что это запрещено религией", – отметил он.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Ирану нет смысла выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий, кроме как для возобновления работы над ядерным оружием.

Также ранее министр иностранных дел Ирана обвинил администрацию США в "экономическом терроризме", мол, американские санкции против его страны наносят вред иранскому народу и создают напряженность в Ближневосточном регионе. Он добавил, что намерения президента США Дональда Трампа следует оценивать по его действиям, а не по словам.

Ранее президент Трамп заявил, что США стремятся к тому, чтобы Иран был неядерным государством и не намерены менять власть в этой стране.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, ядерное оружие

Вы сейчас просматриваете новость " В Иране объяснили, почему отказались от разработки ядерного оружия". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Facebook удалил более 50 аккаунтов, связанных с Ираном

Вчера, 23:55

Владельцы блокированных аккаунтов выдавали себя, в том числе, за известных американских и британских политических деятелей

Иран уверяет, что не хочет ядерного оружия

27 мая, 23:56

Иран обвинил администрацию США в экономическом терроризме

Иран пригрозил кораблям США секретным оружием

26 мая, 03:26

По словам советника, американцы должны знать, что их ждет при военном сценарии

Помпео согласился на продажу вооружений США для сдерживания агрессии Ирана

25 мая, 05:32

Он обдумывал этот шаг на протяжении нескольких месяцев

Трамп пока не видит необходимости отправлять подкрепления для войск США на Ближнем Востоке

24 мая, 04:47

Но Трамп готов в случае необходимости увеличить численность войск США на Ближнем Востоке

В Пентагоне отказались комментировать сведения о запросе на отправку войск на Ближний Восток

23 мая, 02:41

Пока неясно, одобрят ли американские власти данный запрос

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

6 роскошных образов Кейт Миддлтон, которые она носит 6 лет

5 самых полезных фруктов для сердца

Назад в прошлое: на Земле может наступить новая плиоценовая эпоха

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Куркума спасет больные суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь