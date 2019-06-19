В Иране оценили вероятность начала новой войны в регионе

В Тегеране не видят причин для начала нового вооруженного конфликта в Персидском заливе

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Причин для новой войны в Персидском заливе нет, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на фоне атаки на японский и норвежский танкеры в Оманском заливе, в результате которой одно судно затонуло.

"Нет такой вероятности. Нет причин, чтобы война началась", – заверил он.

В то же время, если нового полномасштабного конфликта не избежать, победа достанется "народам региона", говорит Шамхани.

"Провокаторов, поджигателей конфликта ждет печальный конец. Мы не боимся начала войны", — добавил иранский политик.

Таким образом, Али Шамхани подтвердил слова американского президента Дональда Трампа, который днем ранее назвал нецелесообразным применение военной силы против Ирана из-за инцидента в Оманском заливе.

Как мы уже писали, Трамп прямо обвинил иранцев в случившемся и возложил ответственность за нападение на Тегеран, а американские военные опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous. В Тегеране все обвинения отрицают.

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