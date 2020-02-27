В Иране одна из самых высокопоставленных лиц страны заразилась коронавирусом

Сейчас женщина находится на карантине у себя дома

В Иране чиновник заразилась коронавирусом: новым типом пневмонии заболела вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Она стала самым высокопоставленным официальным лицом страны, заразившимся коронавирусом.

Об этом информируют иранские СМИ.

Иранское информагентство IRNA пишет, что тесты на коронавирус COVID-19 у Эбтекар дали позитивный результат. Сейчас женщина находится на карантине у себя дома.

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Также все окружение вице-президента сдало тесты на наличие коронавируса нового типа, результаты будут известны 29 февраля.

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Ранее сообщалось, что в Иране заместитель министра здравоохранения заразился коронавирусом.

Заметим, что также мужчина "завез" коронавирус в Грузию из Ирана. Грузия в связи с сообщениями о распространении на территории Ирана коронавируса (COVID-19) ввела ограничения на авиасообщение с этой страной.

А Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев не ехать в Иран.

Добавим, что премьер-министр Алексей Гончарук продолжает успокаивать украинцев. По его словам, все профильные службы работают над тем, чтобы не допустить инфекцию в Украину. Но даже если вирус прорвется на территорию нашей страны, мол, ничего страшного не случится.

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