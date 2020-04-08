В Иране оправдывают военных, сбивших украинский самолет: в Канаде сделали заявление

Канада не успокоится, пока не будет проведено надлежащее расследование

В то время как в парламенте Ирана начали оправдывать военных, которые сбили авиалайнер "Международных авиалиний Украины", в Канаде заявили, что приложат все усилия для обеспечения надлежащего расследования и поддержки родственников жертв авиакатастрофы. Об этом в интервью CBC News сказал спецсоветник премьер-министра Канады Джастина Трюдо по вопросам этой авиакатастрофы Ральф Гудейл, передает "Укринформ".

"Мы не будем жалеть усилий. Канада не успокоится, пока не будет проведено надлежащее расследование, обеспечена прозрачность и необходимая подотчетность – и пока не выплатят соответствующую компенсацию родственникам", - подчеркнул он.

Реклама

Ранее член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи утверждал, что сбитый иранскими военными самолет МАУ якобы "оказался под контролем Америки" после того, как за неделю до трагедии он выполнил рейс в Израиль, где была взломана его система безопасности и перехвачено управление.

В тренде Коронавирус останется с нами надолго: вирусолог из Чехии объяснила

"Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", - заявил он.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не позволит Тегерану избежать ответственности за катастрофу и ждет официальных объяснений.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама