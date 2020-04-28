В Иране почти 730 человек умерло из-за "лекарства" от коронавируса: что произошло

Фейк о том, что метанол может вылечить коронавирус, привел к гибели в Иране 728 человек в период с 20 февраля по 7 апреля.
Об этом сообщил агентству Associated Press советник министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан.
В Иране употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, однако среди населения активно циркулирует информация, что метанол якобы следует употреблять для "лечения" и "профилактики" коронавируса.
Отмечается, что на фоне роста спроса на алкоголь местные "самогонщики" стали продавать токсичный метанол, употребление которого может привести к тяжелому отравлению и даже летальному исходу.
В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана в свою очередь сообщили, что отравление алкоголем в стране в этом году выросло более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. В прошлом году жертвами алкогольных отравлений стали 66 человек.
По состоянию на 27 апреля в Иране диагностировано 91472 случаев заражения COVID -19, а также 5806 летальных исходов. 70933 пациента с коронавирусом вылечились.
Ранее сообщалось, что 103-летняя старушка излечилась от коронавируса в Иране.
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