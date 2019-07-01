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В Иране подтвердили, что количество обогащенного урана превысило 300 кг

1 июля, 16:40

Иран сможет вернуться к выполнению сделки когда европейские страны выполнят свою часть договора

Фото: Flickr

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф подтвердил заявил, что запасы обогащенного до 3,67% урана в стране превысили объемы в 300 кг. Об этом сообщило в понедельник агентство ISNA. Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегерану разрешено хранить не более 300 кг обогащенного урана.

"Согласно полученной мной информации, Иран, как и планировалось, превысил объемы запасов в 300 кг", – сказал Зариф. По его словам, "иранская сторона ранее ясно дала понять, что собирается сделать". Он также добавил, что якобы "право на такие действия дают Тегерану условия ядерной сделки".

Согласно ядерной сделке, Иран должен экспортировать в другие страны излишки обогащенного урана, если его объемы превышают 300 кг. 

В то же время официальный представитель МИД республики Аббас Мусави заявил, что Иран может вернуться к полному исполнению своих обязательств в рамках СВПД если европейские участники соглашения "примут меры по выполнению своей части договора"

"Мы объявили европейцам, что если их шаги будут более практичными, осязаемыми и полными, то Иран откажется от сокращения своих обязательств", — приводит агентство Тасним слова Мусави.

Он подчеркнул, что "иранская сторона продолжает консультации (со странами ЕС, – ред.) по вопросу межбанковского механизма INSTEX".

"В нынешнем виде INSTEX не отвечает интересам Ирана и иранского народа", — отметил дипломат.

Напомним, мы сообщали, что по мнению Ирана, последние переговоры в Вене по ядерной сделке не принесли существенных результатов. Иранский дипломат отметил, что достигнутого во время нынешней почти трехчасовой встречи прогресса мало. Поэтому Иран и в дальнейшем будет проводить курс на частичный выход из ядерной сделки.

Напомним, в последнее время отношения между Тегераном и Вашингтоном особенно накалились. Стороны то и дело поднимают тему начала военных действий, а высшее руководство двух стран регулярно переходит на личности, оскорбляя оппонентов.

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Тег Иран, уран, обогащенный уран, ядерная сделка, СВПД

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