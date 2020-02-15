В Иране подтвердили готовность сотрудничать с Украиной по катастрофе МАУ

Джавад Зариф. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной при расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Ирана, сообщает РБК-Украина.

"Зариф заявил на встрече о готовности Ирана сотрудничать с Украиной в рамках расследования", – говорится в сообщении.

Также министр наполнил, что "иранская сторона приняла на себя ответственность и необходимо избегать политизации этого вопроса".

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Напомним, сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудил со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом сотрудничество в рамках расследования катастрофы самолета МАУ над Тегераном. Во время встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Пристайко и Зариф обменялись мнениями относительно украинского самолета, который был сбит Ираном, а также обсудили сотрудничество в рамках расследования.

Ранее Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет расшифровывать черные ящики украинского самолета без заинтересованных сторон. Однако в Иране отказываются передавать бортовые самописцы самолета МАУ любому другом государстве.

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Добавим, что Пристайко на Мюнхенской конференции заявил, что черные ящики сбитого украинского самолета в Иране могут быть расшифрованы во Франции с обязательным участием украинских экспертов.

Напомним, накануне, ссылаясь на первоначальные данные расследования Али Абедзаде утверждал, что бортовые самописцы разбившегося самолета очень повреждены и на их обработку может уйти до пяти месяцев. Однако по данным СМИ, "черные ящики" находятся в куда лучшем состоянии, чем хотели показать иранцы.

Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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