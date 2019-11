В Иране полиция открыла стрельбу по протестующим, есть жертвы: видео

В Иране полицейские открыли стрельбу из автомата по протестующим. Видео, на котором видно, как ведется огонь по митингующим, опубликовал в своем Twitter журналист Бабак Тагвей.

"Смотрите, как храбрые люди преследуют двух полицейских Исламского режима Ирана, которые использовали автомат АК-47, чтобы убить двух безоружных протестующих", – написал он в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как полицейский стреляет из автомата в сторону протестующих и сразу же убегает. Вслед ему летят камни, а толпа бросается вслед за полицией.

#BREAKING: Watch brave people chasing two police officers of #Iran's Islamic Regime who used AK-47 assault rifle to kill two unarmed protesters minutes ago.#IranProtestspic.twitter.com/rrAA7bsKAB