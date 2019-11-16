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В Иране полиция открыла стрельбу по протестующим, есть жертвы: видео

16 ноября, 18:20

В сети появилось видео расстрела полицейскими протестующих

/ Фото: Getty Images

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В Иране полицейские открыли стрельбу из автомата по протестующим. Видео, на котором видно, как ведется огонь по митингующим, опубликовал в своем Twitter журналист Бабак Тагвей.

"Смотрите, как храбрые люди преследуют двух полицейских Исламского режима Ирана, которые использовали автомат АК-47, чтобы убить двух безоружных протестующих", – написал он в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как полицейский стреляет из автомата в сторону протестующих и сразу же убегает. Вслед ему летят камни, а толпа бросается вслед за полицией.

Также журналист рассказал, что сразу же после подорожания топлива и обстрела Израиля, который велся из Сектора Газа, в нескольких иранских городах начались антиправительственные митинги, в ходе которых люди требовали прекратить государственное финансирование зарубежных исламистских движений.

Протестующие заблокировали автомобилями несколько важных автодорог, а после попыток полиции подавить протест демонстранты начали поджигать полицейские машины и бросать камни в силовиков. В стране частично отключен интернет. Протесты продолжаются второй день подряд.

Напомним, ранее в Иране брату президента страны Хосейну Ферейдуну, который был признан виновным в коррупции, уточнили приговор – его приговорили к пяти годам лишения свободы. Ферейдун также проходит в качестве обвиняемого и по другому делу, которое пока что не было передано в суд.

Хосейна Ферейдуна арестовали в 2017 году по делу о коррупции, но быстро отпустили под залог. Тогда судебные власти заявляли, что в отношении него "расследовалось множество дел". Парламентарии настаивали, чтобы Ферейдун предстал перед судом, обвиняя его в финансовых преступлениях. В прошлом брат главы государства занимал высокое положение в Министерстве иностранных дел и участвовал в переговорах по урегулированию иранской ядерной проблемы.

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Иран протесты стрельба протестующие

Источник: Сегодня

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