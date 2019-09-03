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В Иране прилюдно казнили гомосексуалиста

3 сентября, 04:39

Его обвинили в нарушении закона о половых сношениях между мужчинами, а также в похищении двух 15-летних

Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl

Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl

В Иране прилюдно казнили мужчину, признанного виновным в нарушении законов о гомосексуализме, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что смертная казнь состоялась в начале текущего года, однако известно стало только сейчас.

31-летний иранец был повешен в январе в городе Казерун в провинции Фарс. Его обвинили в нарушении закона о половых сношениях между мужчинами, а также в похищении двух 15-летних.

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Однополые отношения являются уголовным преступлением в Иране. За подобные нарушения можно получить как срок в тюрьме или телесные наказания, так и быть приговоренным к смертной казни.

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Между тем в Австралии объявлены итоги референдума по вопросу легализации однополых браков. По данным австралийского Бюро статистки, в поддержку гей-браков проголосовал 61% участников референдума, против — 38%.

Однополые браки легализованы, по состоянию на ноябрь 2017 года, более чем в 20 странах мира (в Великобритании и Мексике — не во всех регионах). Шотландская епископальная церковь стала первой из Англиканского сообщества, принявшей подобное решение по поводу заключения однополых союзов. Гражданские однополые союзы легализованы в Шотландии с 2014 года.

В 2017 году вступили в силу законы, легализующие однополые браки в Финляндии и Германии.

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Иран геи смертная казнь гомосексуализм

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