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В Иране произошел жуткий инцидент с пассажирским самолетом: фото и видео

27 января, 13:41

Пилот не смог справиться с управлением самолета, в результате чего лайнер выехал за взлетную полосу

В Иране, где ранее в результате попадания ракеты разбился украинский самолет, произошел еще одни опасный инцидент. Пассажирский самолет в расположенном на юго-западе Ирана городе Махшахр выехал за взлетно-посадочную полосу и выкатился на оживленное шоссе. Об этом сообщает в понедельник агентство ISNA.

Самолет в Иране выкатился на шоссе. Источник: Reuters

Как сообщается, по техническим причинам пилот не смог справиться с управлением самолета, в результате чего лайнер выехал за взлетную полосу. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Российский канал НТВ сообщает, что пилот лайнера, летевшего из Тегерана, с опозданием начал снижение.

Самолет следовал по маршрут Тегеран – Махшахр.

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Фото: rotoinfo.ru

По данным CNN, на борту самолета находилось 135 человек.

Как сообщается, пассажиры помогали друг другу выходить из самолета, неся детей и чемоданы. Некоторые вышли через главные двери, а другие выбрались из аварийных выходов.

Также сообщается, что на место происшествия сразу прибыли спасатели. Пожарные поливали самолет водой.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

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Иран самолет шоссе

Источник: ТАСС

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