Иран может вскоре освободить британский танкер

/ Фото: marinetraffic.com

В МИД Ирана считают возможным быстрое освобождение британского танкера Stena Impero, который в июле текущего года задержали отряды Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявил спикер иранского МИД Аббас Муссави, пишет dpa.

"Мы находимся на финальной стадии юридической проверки и надеемся, что ее вскоре завершат, а сам танкер скоро освободят", – сказал Муссави.

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Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдал правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Также, Евросоюз настаивал на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды . Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планировал объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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