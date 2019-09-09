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Иран может вскоре освободить британский танкер

9 сентября, 09:18

В Иране заканчивают юридическую проверку судна

/ Фото: marinetraffic.com

В МИД Ирана считают возможным быстрое освобождение британского танкера Stena Impero, который в июле текущего года задержали отряды Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявил спикер иранского МИД Аббас Муссави, пишет dpa.

"Мы находимся на финальной стадии юридической проверки и надеемся, что ее вскоре завершат, а сам танкер скоро освободят", – сказал Муссави.

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Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдал правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

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Также, Евросоюз настаивал на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды . Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планировал объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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Иран танкер Британия

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