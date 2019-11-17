В Иране протестуют из-за подорожания бензина, есть погибшие

16 ноября демонстрации проходили по меньшей мере в более десятка городов Ирана

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

По меньшей мере один демонстрант погиб и несколько получили ранения во время протестов против повышения субсидированных цен на топливо, что второй день продолжаются в Иране.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на губернатора провинции Сирджан.

Отмечается, что инцидент произошел в одноименном городе-центре провинции при невыясненных обстоятельствах.

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Также есть неподтвержденные сообщения о гибели еще четырех человек в других городах – Бехбахани, Исфахане и Маривани.

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16 ноября демонстрации проходили по меньшей мере в более десятка городов Ирана. А, по сообщениям в соцсетях и от гражданских журналистов, люди протестировали не менее чем в 37 городах страны.

Видео: Reuters

Отметим, что нынешние демонстрации вспыхнули после того, как правительство заявило, что начнет ограничивать продажу топлива в одни руки и повышать цены из-за того, что экономика страны страдает от санкций США.

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