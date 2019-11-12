В Иране рассказали, что будут сокращать свои обязательства по ядерной сделке

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Тегеран намерен продолжать каждые 60 дней сокращать выполнение своих обязательств по ядерному соглашению, пока оставшиеся участники договора не предпримут практические шаги для его сохранения. Об этом заявил представитель постпредства Ирана при ООН Али Насимфар, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии.

"Иран не должен, не может и не будет в одиночку нести все тяготы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, — сказал он. — Иран решил постепенно ограничивать выполнение своих обязательств в полном соответствии с параграфами соглашения 26 и 36". "Это минимальные меры, которые Иран мог предпринять через год после выхода США из соглашения", — добавил Насимфар.

"Если остальные участники сделки вовремя не предпримут шаги для ее сохранения, Иран должен будет воспользоваться правом, данным ему параграфами 26 и 36 соглашения, чтобы каждые 60 дней дальше сокращать свои обязательства", — указал дипломат.

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Он подтвердил, что "все предпринимаемые Ираном меры обратимы". "Таким образом, остающиеся участники могут либо предпринять конкретные практические шаги, чтобы сохранить договор, либо вслед за США понести всю ответственность за возможные последствия", — пояснил Насимфар.

Как сообщалось, в мае 2018 года США вышли из ядерного соглашения 2015 года с Ираном. В ответ Тегеран отказался от выполнения некоторых пунктов соглашения.

Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в свою очередь заявил, что подобные действия Вашингтона говорят только о его "отчаянии и неспособности выгодно использовать дипломатию".

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

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