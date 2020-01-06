В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и Путина

Сулеймани был ключевой фигурой в двустороннем партнерстве Ирана с Россией

/ Фото: WANA (West Asia News Agency)/Nazanin Tabatabaee via REUTERS

Бывший командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани сделал многое для укрепления стратегического сотрудничества с Россией. Об этом, как передал телеканал Al Alam, заявил на проходящей в Тегеране церемонии прощания с погибшим генералом советник по международным делам руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти.

"Сулеймани был ключевой фигурой в нашем двустороннем партнерстве с Россией и относился с большим уважением к президенту РФ Владимиру Путину, с которым у него была тесная связь", – отметил иранский политик.

Велаяти добавил, что "Америку ждет "второй Вьетнам", если они не выведут свои войска с Ближнего Востока".

Реклама

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

Как известно, спецподразделение "Аль-Кудс" занимаетя проведением спецопераций за пределами Ирана. "Аль-Кудс" под руководством Сулеймани оказывало военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграло важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству диктатора Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама