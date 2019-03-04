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В Иране разбился вертолет: пять человек погибли

Сегодня, 12:58

Инцидент произошел в провинции Чахармахал и Бахтияри в центральной части страны

Фото: Pixabay
В Иране разбился вертолет: пять человек погибли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b43/3ca/5c4b433ca1d61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b43/3ca/5c4b433ca1d61.jpg Другие страны Инцидент произошел в провинции Чахармахал и Бахтияри в центральной части страны

Пятеро погибли в понедельник в Иране в результате крушения вертолета. Как сообщило агентство Тасним, инцидент произошел в провинции Чахармахал и Бахтияри в центральной части страны. К месту происшествия направлены спасатели, начато расследование инцидента. Принадлежность вертолета не уточняется.

Ранее сообщалось, что в южной иранской провинции Фарс разбился медицинский вертолет, в результате крушения погибли 10 человек.

Отмечается, что это был один из двух вертолетов, которые выполняли экстренные задачи в провинции. Причина аварии воздушного судна не называется.

Напомним, по меньшей мере 27 военных "Корпуса стражей Исламской революции погибли в результате теракта, совершенного в среду, 13 февраля, в иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.

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Тег Иран, вертолет, авиакатастрофа

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ТАСС

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