В Иране разбился военный истребитель

В воскресенье, 4 августа, в иранской провинции Бушер, что вблизи Персидского залива, разбился один из истребителей Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает Mehr News.
Отмечается, что самолет потерпел крушение ближе к полудню в округе Тангестан. По словам губернатора округа, причиной крушения стали технические проблемы.
"И пилот, и второй пилот самолета в безопасности", – отметил чиновник.
Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Напомним, что ранее в США произошла авиакатастрофа F-16. Во время ЧП летчик успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа в нескольких десятках метров от ВПП.
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Кроме того, минимум семеро посетителей национального парка Долина смерти пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в Долине смерти неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.
Также МиГ-31 рухнул в прошлом году в Нижегородской области. Борт упал в лесном массиве около города Кулебяки, не вызвав разрушения на земле.
Мы также писали о крушении дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области ранее в этом году. В результате случившегося два члена экипажа из четырех погибли.
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