/ Фото: Pixabay

В Иране разбился военный истребитель https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 2019-08-04T23:14:00+03:00 Другие страны Оба пилота выжили

В воскресенье, 4 августа, в иранской провинции Бушер, что вблизи Персидского залива, разбился один из истребителей Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает Mehr News.

Отмечается, что самолет потерпел крушение ближе к полудню в округе Тангестан. По словам губернатора округа, причиной крушения стали технические проблемы.

"И пилот, и второй пилот самолета в безопасности", – отметил чиновник.

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Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Напомним, что ранее в США произошла авиакатастрофа F-16. Во время ЧП летчик успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа в нескольких десятках метров от ВПП.

Кроме того, минимум семеро посетителей национального парка Долина смерти пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в Долине смерти неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

Также МиГ-31 рухнул в прошлом году в Нижегородской области. Борт упал в лесном массиве около города Кулебяки, не вызвав разрушения на земле.

Мы также писали о крушении дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области ранее в этом году. В результате случившегося два члена экипажа из четырех погибли.

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