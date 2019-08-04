Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,54
28,36

В Иране разбился военный истребитель

Сегодня, 23:14

Оба пилота выжили

/ Фото: Pixabay

В Иране разбился военный истребитель https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 Другие страны Оба пилота выжили

В воскресенье, 4 августа, в иранской провинции Бушер, что вблизи Персидского залива, разбился один из истребителей Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает Mehr News. 

Отмечается, что самолет потерпел крушение ближе к полудню в округе Тангестан. По словам губернатора округа, причиной крушения стали технические проблемы.

"И пилот, и второй пилот самолета в безопасности", – отметил чиновник.

Реклама

Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Напомним, что ранее в США произошла авиакатастрофа F-16. Во время ЧП летчик успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочную полосу (ВПП), а сам истребитель упал и пробил крышу одного из зданий коммерческого типа в нескольких десятках метров от ВПП.

В тренде
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина
Андрей Лунин и его девушка

Кроме того, минимум семеро посетителей национального парка Долина смерти пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в Долине смерти неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк. 

Также МиГ-31 рухнул в прошлом году в Нижегородской области. Борт упал в лесном массиве около города Кулебяки, не вызвав разрушения на земле.

Мы также писали о крушении дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области ранее в этом году. В результате случившегося два члена экипажа из четырех погибли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Иран крушение истребитель

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жарой
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жаройДругие страны
Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео
Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видеоFun
В Индии появился на свет необычный ребенок
В Индии появился на свет необычный ребенокДругие страны
Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломов
Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломовДругие страны
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговора
Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговораПолитика

Новости партнеров

Слониха рыла яму 11 часов. Кто бы подумал, зачем она сделала это
Слониха рыла яму 11 часов. Кто бы подумал, зачем она сделала это
Боевые машины, которые поражали современников
Боевые машины, которые поражали современников
Старинные снимки, которые не должны были увидеть
Старинные снимки, которые не должны были увидеть
Медведев нашел выход: показания счетчиков больше не нужны?
Медведев нашел выход: показания счетчиков больше не нужны?
Пропавшие с орбиты: звезды, которых сгубил алкоголь
Пропавшие с орбиты: звезды, которых сгубил алкоголь