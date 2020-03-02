В Иране соглашение США с талибами назвали капитуляцией Вашингтона

Глава МИД Ирана добавил, что аналогичная ситуация произошла или произойдет с США в Сирии, Ираке и Йемене

Годы присутствия американских войск в Афганистане закончились капитуляцией Вашингтона.

Такое мнение высказал в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне подписания США соглашения с движением "Талибан".

"19 лет унижения закончились капитуляцией США в Афганистане", — написал он на своей странице в "Твиттере".

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Министр добавил, что аналогичная ситуация произошла или произойдет с США в Сирии, Ираке и Йемене.

По словам Зарифа, американцам "не следовало осуществлять вторжение в Афганистан".

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"США уйдут, но оставят за собой большой беспорядок", — отметил министр.

Напомним, 29 февраля в столице Катара Дохе Соединенные Штаты и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно документу, США намерены полностью вывести войска из Афганистана через 14 месяцев, если талибы будут придерживаться договоренностей. "США, их союзники и Коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", – говорится в тексте документа.

Позже Дональд Трамп заявил, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.

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