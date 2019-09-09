В Иране уничтожили секретный ядерный объект

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении Ираном секретного ядерного объекта после того, как о нем стало известно израильской стороне.

"Мы знаем, чем вы занимаетесь, когда вы этим занимаетесь и где вы этим занимаетесь. И мы продолжим разоблачение вашей лжи и нарушений", – заявил Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, объект находился в городе Абаде в провинции Фарс и был уничтожен в какой-то промежуток времени с конца июня по конец июля 2019 года.

"На этом месте Иран проводил испытания, чтобы разрабатывать ядерное оружие. Когда Иран понял, что мы раскрыли объект, вот что они сделали: они уничтожили объект, просто его уничтожили", – говорится в сообщении.

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Нетаньяху призвал международное сообщество оказывать давление на Иран, присоединившись к санкциям администрации США против Тегерана. "Давление, давление и еще раз давление", – заявил премьер.

Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по своей ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

Кроме этого, президент Ирана Хасан Рухани дал Европейскому союзу еще два месяца, чтобы выполнить требования Тегерана для спасения ядерного соглашения.

Также США намерены вводить санкции в отношении всех, кто закупает иранскую нефть или же взаимодействует с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

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Напомним, санкции против Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям — Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции — полгода на продолжение импорта иранской нефти, но 2 мая действие этих исключений завершилось.

При этом оккупанты в Крыму уже заговорили о транзите нефти из Ирана в обход санкций. Из-за санкций Суэцкий канал, через который традиционно ходили танкеры с иранской нефтью, оказался закрыт для этой страны. Между тем и у Ирана, и у РФ есть выход к Каспийскому морю.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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