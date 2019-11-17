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В Иране во время "бензинового протеста" убили полицейского

17 ноября, 22:37

Начиная с 15 ноября, 21 человек погиб в Иране в ходе столкновений полиции с протестующими

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

В Иране во время акций протеста против увеличения цен на бензин и ограничения продажи горючего был убит работник полиции.

Об этом сообщает Anadolu.

"Иранский полицейский погиб в столкновениях с протестующими на западе Ирана в воскресенье во время протестов против решения властей по повышению цен на топливо", - говорится в сообщении.

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Протесты вспыхнули по всему Ирану 15 ноября после повышения цен на топливо. По данным агентства Fars News, во время сегодняшних акций было арестовано около 1000 протестующих.

Как сообщалось, начиная с 15 ноября, 21 человек погиб в Иране в ходе столкновений полиции с протестующими в нескольких городах страны. Более 140 человек были ранены.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

16 ноября демонстрации проходили по меньшей мере в более десятка городов Ирана. А, по сообщениям в соцсетях и от гражданских журналистов, люди протестовали не менее чем в 37 городах страны.

Видео: Reuters

Отметим, что нынешние демонстрации вспыхнули после того, как правительство заявило, что начнет ограничивать продажу топлива в одни руки и повышать цены из-за того, что экономика страны страдает от санкций США.

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