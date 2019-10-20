В Иране вспыхнул пожар на крупнейшем нефтезаводе

В Иране произошел масштабный пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны — Абадан.
Об этом сообщает Shafaq News.
"В воскресенье на нефтеперерабатывающем заводе Абадан в юго-западной провинции Хузестан вспыхнул пожар. Две группы пожарных были направлены на объект, информации о жертвах нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, огонь вспыхнул из-за утечки топлива в 55-м блоке завода.
"Причины пожара выясняются", - сказал директор отдела по связям с общественностью завода Али Нуор Бахш.
Он добавил, что пожар взят под контроль, производство на объекте вернулось к нормальному расписанию.
Напомним, ранее возгорание произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области, на место выехали пожарные подразделения.
Кроме того, сильный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем предприятии Eni в Саннадзаро-де-Бургонди (северо-восток Италии). Отмечается, что высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия. По данным местной мэрии, никто не пострадал.
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