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В Иране вспыхнул пожар на крупнейшем нефтезаводе

20 октября, 21:11

Огонь вспыхнул из-за утечки топлива в 55-м блоке завода

Фото: thebaghdadpost.com

Фото: thebaghdadpost.com

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В Иране произошел масштабный пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны — Абадан.

Об этом сообщает Shafaq News.

"В воскресенье на нефтеперерабатывающем заводе Абадан в юго-западной провинции Хузестан вспыхнул пожар. Две группы пожарных были направлены на объект, информации о жертвах нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь вспыхнул из-за утечки топлива в 55-м блоке завода.

"Причины пожара выясняются", - сказал директор отдела по связям с общественностью завода Али Нуор Бахш.

Он добавил, что пожар взят под контроль, производство на объекте вернулось к нормальному расписанию.

Напомним, ранее возгорание произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области, на место выехали пожарные подразделения.

Кроме того, сильный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем предприятии Eni в Саннадзаро-де-Бургонди (северо-восток Италии). Отмечается, что высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия. По данным местной мэрии, никто не пострадал.

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