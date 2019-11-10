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В Иране заявили об обнаружении нового нефтяного месторождения

10 ноября, 13:04

Новый источник может стать вторым по величине в стране

/ Фото: Getty Images

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что на юге страны обнаружили новое нефтяное месторождение на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.

Новый источник может стать вторым по величине в Иране после месторождения, содержащего 65 млрд баррелей в Ахвазе.

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Иранский лидер отметил, что данная находка может увеличить запасы страны на треть.

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Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

Кроме того, ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана , а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в свою очередь заявил, что подобные действия Вашингтона говорят только о его "отчаянии и неспособности выгодно использовать дипломатию".

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