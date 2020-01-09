В Иране жестко ответили на предложение Трампа о мире

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Предложение США о сотрудничестве с Ираном не имеет смысла до тех пор, пока действуют американские санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает агентство Irna.

"Когда мы слышим, как (США) заявляют о возможном сотрудничестве и на том же заседании принимают решение об ужесточении санкций, такие предложения не имеют смысла", - сказал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить с Ираном мир, несмотря на обстрел иранцами американских военных баз в Ираке.

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Как известно, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как Соединенные Штаты ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, который был важен для России. Он был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Сулеймани возглавлял спецподразделение "Аль-Кудс", которое занимается проведением спецопераций за пределами Ирана. "Аль-Кудс" под руководством Сулеймани оказывало военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграло важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству диктатора Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.

Власти Ирана пообещали отомстить за смерть генерала. 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке. Кроме американских войск, на них были дислоцированы также солдаты международной коалиции.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

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