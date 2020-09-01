В Исландии из больниц выписали всех пациентов с COVID-19

В больницах Исландии впервые с начала эпидемии коронавируса не осталось ни одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на исландские СМИ.

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Главный эпидемиолог Исландии Торольфур Ґюднасон также сообщил, что впервые за последние три недели в стране не обнаружили ни одного случая передачи коронавирусной болезни.

В то же время полностью коронавирус в Исландии пока не побежден – 100 человек находятся на самоизоляции (у них подтвердили коронавирус, но они лечатся дома), еще несколько, у которых подозревают коронавирусную болезнь – на карантине.

По мнению главного исландского эпидемиолога, результаты борьбы Исландии с коронавирусом свидетельствуют, что карантин в стране можно ослабить, и нынешние ограничительные меры будут действовать в стране до 10 сентября включительно.

Как отмечает издание, речь идет прежде всего об ограничениях на передвижение внутри страны.

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По состоянию на 31 августа в Исландии зафиксировали коронавирусную болезнь у 2107 человек, из них 10 умерли, 1997 – вылечились. Уровень летальности COVID-19 составил 0,5%, что является одним из самых низких показателей в мире.

Ранее мы сообщали, что 29 августа в столице Германии Берлине тысячи людей вышли на акцию против карантинных ограничений, которые вводятся в стране из-за распространения коронавируса. Демонстранты требовали отменить ограничения, так как, по их мнению, карантин ограничивает свободу.

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