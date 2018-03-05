В Исландии похитили 600 компьютеров для майнинга биткоина

Из нескольких дата-центров в Исландии похитили 600 компьютеров, предназначенных для майнинга биткоина. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, к настоящему времени полиция задержала 11 подозреваемых, двое из них арестованы. При этом общая сумма похищенного имущества составила порядка 2 млн долл.

Однако, несмотря на задержания злоумышленников, похищенное имущество по-прежнему не удалось найти.

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Ранее соучредитель компании Apple Стив Возняк рассказал, что у него мошенническим образом выманили биткоинов на общую сумму 74 тысячи долларов.

А Крейг Райт, который объявил себя создателем криптовалюты Bitcoin, был обвинен в мошенничестве на более чем 5 млрд долларов в эквиваленте. Райта обвиняют в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом, умершим в 2013 году,

Кроме того, мошенник воспользовался именем основателя Ethereum и разбогател. Ему удалось обмануть несколько десятков пользователей соцсетей.